Фото: max.ru/vorobiev
Новости России

СМИ сообщили жуткие подробности атаки БПЛА на подмосковный поселок

Алексей Самохин
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Стали известны новые подробности трагедии в посёлке Пионерский Истринского городского округа, где 13 июля в результате падения беспилотника погибли три человека — граждане Белоруссии. Ещё одна пенсионерка числится пропавшей без вести. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, происшествие случилось около пяти часов утра, когда большинство жителей спали. Основной удар пришёлся на Пятую улицу, где были полностью уничтожены пять домов.

Как рассказывает МК, в одном из домов проживал 59-летний пенсионер, ранее работавший поваром. Пристроенный к дому утеплённый гараж он сдавал троим рабочим из Белоруссии. После падения беспилотника в доме произошёл взрыв газа, и находившиеся в пристройке мужчины не смогли выбраться — все трое погибли. Сам хозяин дома уцелел чудом.

В доме напротив, по информации МК, проживала супружеская пара пенсионеров — взрывной волной их выбросило на улицу. 73-летний мужчина отделался шоком, состояние его 69-летней супруги издание оценивает как критическое: у неё осколочные ранения в области печени и травмы глаз. Женщину госпитализировали в реанимацию местной больницы, рассматривается вопрос о переводе в другое медучреждение.

Ещё один житель Пятой улицы, по словам МК, проснулся от обрушения потолка в своём доме. В беседе со следователями мужчина описал произошедшее как момент, когда дом перекосило и снесло перегородки, а на месте соседнего строения образовалась пустота; ему удалось выбраться на улицу в одном белье, при этом сгорели все вещи, документы и автомобиль.

По данным подмосковных властей, полностью разрушены пять частных домов, ещё около тридцати требуют ремонта. Повреждения затронули и дома на соседней, Четвёртой улице — там пострадали крыши, оконные рамы и автомобили жителей. Как отмечает МК, один из домов был застрахован от подобных происшествий, и его владелец сразу вызвал на место страховую компанию.

Помимо Пионерского, беспилотники повредили жилые объекты и в других населённых пунктах округа: в Солнечногорске дрон попал в многоквартирный дом на Банковской улице, пострадали двое детей, повреждены стена и остекление здания. В деревне Бабкино серьёзно пострадали два частных дома. В Можайске осколки повредили карниз и два окна в одной из многоэтажек, пострадавших там нет.

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