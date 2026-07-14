Изображение сгенерировано нейросетью
Медицина

В Рязани скорая помощь получает до 7 вызовов в неделю к подросткам-мотоциклистам 

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Бригады Рязанской областной станции скорой помощи регулярно выезжают к подросткам, получившим травмы в результате ДТП с участием мототранспорта — таких вызовов поступает до семи в неделю. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

По данным ведомства, пациенты с травмами после самостоятельной езды на мотоциклах, электросамокатах и мопедах — не редкость в практике медиков станции скорой помощи, а количество таких случаев кратно увеличивается во время летних каникул. Подростки на мощном электротранспорте врезаются в столбы, прохожих, автомобили, а также падают при наезде на «лежачих полицейских». Как отмечают в Минздраве, дети стремятся ездить на максимальной скорости и часто не справляются с управлением тяжёлой техникой при возникновении препятствий, а использование телефона и наушников во время движения дополнительно снижает их способность вовремя среагировать на опасность.

«Дети поступают, получают травмы различной степени тяжести. Бывают повреждены не только кожные покровы, но и кости, внутренние органы. Большинство ранений — это ушибы мягких тканей, конечностей, головы, растяжение связок. Бывают переломы голени, бедра. Самыми тяжёлыми считаются разрыв селезёнки, ЧМТ, ушиб головного мозга, сочетанные травмы», — рассказала врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории, старший врач смены станции скорой помощи Юлия Одеркова.

Врач напомнила, что ответственность за использование несовершеннолетними средств индивидуальной мобильности лежит на родителях. В России водительское удостоверение на управление мотоциклами выдаётся с 18 лет, мопедами — с 16 лет, однако значительное число подростков младше этого возраста фактически допускаются к управлению такой техникой, не проходя обучение в автошколах и не зная правил дорожного движения.

В Минздраве отмечают, что в большинстве случаев родители осведомлены о ситуации — покупают детям мототранспорт или разрешают брать его напрокат, — но не задумываются об элементарной безопасности. Подростки нередко передвигаются по городам и посёлкам региона по двое на одном самокате, без шлемов, наколенников и налокотников, хотя именно эта экипировка снижает риск тяжёлых травм и летального исхода.

Врач также дала рекомендации пешеходам, как обезопасить себя при встрече с самокатчиками:

  • быть предельно внимательными и смотреть по сторонам, особенно при ограниченной видимости;
  • при приближении человека на самокате по возможности отходить в сторону от его траектории движения;
  • если избежать столкновения не удалось — сгруппироваться, чтобы снизить риск перелома или повреждения позвоночника.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Аркадий Фомин: За каждым реализуемым проектом стоят конкретные предложения жителей
Следующая статья
Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке Google, GitHub и сайта Apple в России

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Умер актёр сериала «Мухтар. Новый след» Иван Кушнерук

Наибольшую известность зрителям принесли его роли в сериале «Мухтар. Новый след» и мелодраме «Постучись в мою калитку».
Новости России

Стало известно, откуда дроны ВСУ атаковали Сызрань в Самарской области

Ранним утром 12 июля Самарскую область атаковали украинские беспилотники. В Сызрани в результате налёта погиб мужчина, ещё трое человек пострадали, в том числе один ребёнок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Политика

Названа шокирующая причина смерти сенатора Грэма*

Свою версию произошедшего в беседе с aif.ru озвучил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров. По его мнению, смерть сенатора могла быть связана с его образом жизни.
Политика

Названа версия смерти сенатора Грэма*, связанная с «Искандером»

Скоропостижная смерть американского сенатора Линдси Грэма*, желавшего усилить санкции...
Интересное

Василиса Володина рассказала, чья жизнь перевернется на 180 градусов в середине июля

Ключевой отрезок времени, по прогнозу Володиной, начнется примерно с 15–16 июля и продлится до конца месяца.
Темы
Новости России

Как и зачем могли завербовать Киевстонера* прокомментировал криминалист

Ранее в ФСБ сообщили, что артист причастен к организации атаки и, по данным ведомства, совмещал эту деятельность с распространением кокаина. Сейчас, по информации спецслужбы, Киевстонер проживает в странах Евросоюза — Испании и Словакии.
Погода

В Рязанской области 15 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления на этот день не прогнозируются.
Общество

Экономист допустил рост пенсии в России до 100 тысяч рублей, но с оговоркой 

Средний размер пенсии в России через 10–20 лет теоретически может достичь 100 тысяч рублей, однако реальная ценность этой суммы будет зависеть от ряда экономических факторов.
Медицина

Онколог назвала факторы, повышающие риск развития рака независимо от образа жизни

По словам врача, рак может возникнуть практически у любого человека, поскольку связан с фундаментальными процессами в клетках, происходящими на протяжении всей жизни
Новости кино и ТВ

Любовь Аксенова, Петр Федоров, Линда Лапиньш и другие звездные гости на светской премьере криминальной драмы «Холод»

3 июля в московском киноцентре «Октябрь» онлайн-кинотеатры Иви, START и Wink провели светскую премьеру криминальной драмы «Холод» (16+) с Любовью Аксеновой в главной роли.
Новости России

Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке Google, GitHub и сайта Apple в России

Это не первый случай, когда Роскомнадзор опровергает сообщения о блокировке GitHub: аналогичные заявления ведомство делало в мае и в начале июня на фоне похожих жалоб пользователей.
Новости России

СМИ сообщили жуткие подробности атаки БПЛА на подмосковный поселок

По данным издания, происшествие случилось около пяти часов утра, когда большинство жителей спали. Основной удар пришёлся на Пятую улицу, где были полностью уничтожены пять домов.
Общество

Губернатор Малков посетил мобильную огневую группу, защищающую небо над Рязанью от беспилотников

По словам главы региона, мобильные группы работают в связке с системой ПВО: они оперативно выдвигаются по предполагаемой траектории полёта дронов, чтобы не допустить ударов по территории области.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье