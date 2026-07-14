В Рязани скорая помощь получает до 7 вызовов в неделю к подросткам-мотоциклистам 

Бригады Рязанской областной станции скорой помощи регулярно выезжают к подросткам, получившим травмы в результате ДТП с участием мототранспорта — таких вызовов поступает до семи в неделю. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

По данным ведомства, пациенты с травмами после самостоятельной езды на мотоциклах, электросамокатах и мопедах — не редкость в практике медиков станции скорой помощи, а количество таких случаев кратно увеличивается во время летних каникул. Подростки на мощном электротранспорте врезаются в столбы, прохожих, автомобили, а также падают при наезде на «лежачих полицейских». Как отмечают в Минздраве, дети стремятся ездить на максимальной скорости и часто не справляются с управлением тяжёлой техникой при возникновении препятствий, а использование телефона и наушников во время движения дополнительно снижает их способность вовремя среагировать на опасность.

«Дети поступают, получают травмы различной степени тяжести. Бывают повреждены не только кожные покровы, но и кости, внутренние органы. Большинство ранений — это ушибы мягких тканей, конечностей, головы, растяжение связок. Бывают переломы голени, бедра. Самыми тяжёлыми считаются разрыв селезёнки, ЧМТ, ушиб головного мозга, сочетанные травмы», — рассказала врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории, старший врач смены станции скорой помощи Юлия Одеркова.

Врач напомнила, что ответственность за использование несовершеннолетними средств индивидуальной мобильности лежит на родителях. В России водительское удостоверение на управление мотоциклами выдаётся с 18 лет, мопедами — с 16 лет, однако значительное число подростков младше этого возраста фактически допускаются к управлению такой техникой, не проходя обучение в автошколах и не зная правил дорожного движения.

В Минздраве отмечают, что в большинстве случаев родители осведомлены о ситуации — покупают детям мототранспорт или разрешают брать его напрокат, — но не задумываются об элементарной безопасности. Подростки нередко передвигаются по городам и посёлкам региона по двое на одном самокате, без шлемов, наколенников и налокотников, хотя именно эта экипировка снижает риск тяжёлых травм и летального исхода.

Врач также дала рекомендации пешеходам, как обезопасить себя при встрече с самокатчиками: