Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке Google, GitHub и сайта Apple в России

Роскомнадзор опроверг распространившиеся в Сети слухи о возможной блокировке поисковика Google, платформы GitHub и официального сайта Apple на территории России. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил представитель пресс-службы ведомства.

«Роскомнадзор не ограничивает доступ к сервисам GitHub, Google и Apple», — заявил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что масштабные сбои в работе платформы GitHub наблюдались в России с утра 14 июля: разработчики из разных регионов столкнулись с невозможностью доступа к репозиториям и инструментам совместной работы, проблемы затрагивали как веб-интерфейс сервиса, так и подключение через протоколы Git. О жалобах на недоступность сайтов Apple, Google и GitHub также сообщали мониторинговые сервисы «Сбой.рф» и Downdetector, причём жалобы поступали в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. По данным ряда изданий, доступ к сайтам восстановился примерно через час.

Это не первый случай, когда Роскомнадзор опровергает сообщения о блокировке GitHub: аналогичные заявления ведомство делало в мае и в начале июня на фоне похожих жалоб пользователей.

Ранее в Роскомнадзоре также заявляли, что ведомство не ограничивало доступ игроков к популярным онлайн-играм EA Sports FC и Battlefield 6 — заявление было сделано на фоне возникших проблем у пользователей из России.