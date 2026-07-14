Новости кино и ТВ

Любовь Аксенова, Петр Федоров, Линда Лапиньш и другие звездные гости на светской премьере криминальной драмы «Холод»

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

3 июля в московском киноцентре «Октябрь» онлайн-кинотеатры Иви, START и Wink провели светскую премьеру криминальной драмы «Холод» (16+) с Любовью Аксеновой в главной роли. Премьера первой серии состоится 16 июля, новые эпизоды будут выходить раз в неделю по четвергам на Иви, START, Wink и КИОН, сообщает пресс-служба START.

Премьеру посетили актеры, исполнившие роли в сериале: Любовь Аксенова, Линда Лапиньш, Петр Федоров, Ольга Смирнова, Владислав Ценев, Аюб Магомадов, Александр Аверин, Дмитрий Соломыкин и другие. Со сцены гостей поприветствовала и поблагодарила создателей Любовь Аксенова, главная героиня проекта. 

Первыми оценить криминальную драму также пришли звездные гости: Аглая Тарасова, Александр Горчилин, Юрий Быков, Андрей Золотарев, Лукерья Ильяшенко, Роман Евдокимов, Михаил Тройник, Никита Тарасов, Сергей Романович, Александра Киселева, Тереза Диуро, Владимир Канухин, Евгений Сангаджиев, Елена Ханга, Василий Бейнарович, Антон Соломатин, Ксения Андрианова, Эльдар Калимулин, Алиса Стасюк, Диана Енакаева, Иван Макаревич, Карен Арутюнов, Кирилл Малышев, Александра Власова, Андрей Савочкин, Дэниел Барнс, Мария Лисовая, Пелагея Невзорова, Глеб Шевнин, Елена Балабанова (Helen Yes), Андрей Борисов и многие другие.  

«Холод» — известная всему миру история графа Монте-Кристо, только в женском обличии. Женя (Любовь Аксенова) попадает в тюрьму за преступление, которого не совершала — страшную аварию на Кутузовском проспекте, унесшую жизни ее мужа и шестилетней дочери. В колонии Женя теряет смысл жизни и ищет избавления в смерти, но случайно спасает влиятельную зечку Яну (Линда Лапиньш), отбывающую срок за убийство. В благодарность та возвращает героине смысл продолжать бороться. Два года Яна обучает Женю, как стать сильнее и умнее, параллельно готовя побег.

Производством проекта занимались онлайн-кинотеатры Иви, START и Wink, а также кинокомпания Algorithm. Продюсерами сериала выступили Павел Буря, Алексей Казаков и Даниил Махорт, исполнительным продюсером — Анастасия Кинс. Автором сценария и режиссером-постановщиком также стал Алексей Казаков.

все фото — Иви / START / Wink

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке Google, GitHub и сайта Apple в России
Следующая статья
Онколог назвала факторы, повышающие риск развития рака независимо от образа жизни

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Умер актёр сериала «Мухтар. Новый след» Иван Кушнерук

Наибольшую известность зрителям принесли его роли в сериале «Мухтар. Новый след» и мелодраме «Постучись в мою калитку».
Новости России

Стало известно, откуда дроны ВСУ атаковали Сызрань в Самарской области

Ранним утром 12 июля Самарскую область атаковали украинские беспилотники. В Сызрани в результате налёта погиб мужчина, ещё трое человек пострадали, в том числе один ребёнок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Политика

Названа шокирующая причина смерти сенатора Грэма*

Свою версию произошедшего в беседе с aif.ru озвучил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров. По его мнению, смерть сенатора могла быть связана с его образом жизни.
Политика

Названа версия смерти сенатора Грэма*, связанная с «Искандером»

Скоропостижная смерть американского сенатора Линдси Грэма*, желавшего усилить санкции...
Интересное

Василиса Володина рассказала, чья жизнь перевернется на 180 градусов в середине июля

Ключевой отрезок времени, по прогнозу Володиной, начнется примерно с 15–16 июля и продлится до конца месяца.
Темы
Общество

Экономист допустил рост пенсии в России до 100 тысяч рублей, но с оговоркой 

Средний размер пенсии в России через 10–20 лет теоретически может достичь 100 тысяч рублей, однако реальная ценность этой суммы будет зависеть от ряда экономических факторов.
Медицина

Онколог назвала факторы, повышающие риск развития рака независимо от образа жизни

По словам врача, рак может возникнуть практически у любого человека, поскольку связан с фундаментальными процессами в клетках, происходящими на протяжении всей жизни
Новости России

Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке Google, GitHub и сайта Apple в России

Это не первый случай, когда Роскомнадзор опровергает сообщения о блокировке GitHub: аналогичные заявления ведомство делало в мае и в начале июня на фоне похожих жалоб пользователей.
Медицина

В Рязани скорая помощь получает до 7 вызовов в неделю к подросткам-мотоциклистам 

Подростки на мощном электротранспорте врезаются в столбы, прохожих, автомобили, а также падают при наезде на «лежачих полицейских».
Новости России

СМИ сообщили жуткие подробности атаки БПЛА на подмосковный поселок

По данным издания, происшествие случилось около пяти часов утра, когда большинство жителей спали. Основной удар пришёлся на Пятую улицу, где были полностью уничтожены пять домов.
Общество

Губернатор Малков посетил мобильную огневую группу, защищающую небо над Рязанью от беспилотников

По словам главы региона, мобильные группы работают в связке с системой ПВО: они оперативно выдвигаются по предполагаемой траектории полёта дронов, чтобы не допустить ударов по территории области.
Новости кино и ТВ

НТВ анонсировал новые сезоны программ «Чудо техники» и «Живая еда»

В новом сезоне «Живой еды» зрителей ждут самые актуальные исследования о продуктах и привычках питания, которые сегодня обсуждают во всём мире.
Происшествия

В Рязани в суд направили дело о мошенничестве при госзакупках на 660 тысяч рублей

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Рязани для рассмотрения по существу.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье