Любовь Аксенова, Петр Федоров, Линда Лапиньш и другие звездные гости на светской премьере криминальной драмы «Холод»

3 июля в московском киноцентре «Октябрь» онлайн-кинотеатры Иви, START и Wink провели светскую премьеру криминальной драмы «Холод» (16+) с Любовью Аксеновой в главной роли. Премьера первой серии состоится 16 июля, новые эпизоды будут выходить раз в неделю по четвергам на Иви, START, Wink и КИОН, сообщает пресс-служба START.

Премьеру посетили актеры, исполнившие роли в сериале: Любовь Аксенова, Линда Лапиньш, Петр Федоров, Ольга Смирнова, Владислав Ценев, Аюб Магомадов, Александр Аверин, Дмитрий Соломыкин и другие. Со сцены гостей поприветствовала и поблагодарила создателей Любовь Аксенова, главная героиня проекта.

Первыми оценить криминальную драму также пришли звездные гости: Аглая Тарасова, Александр Горчилин, Юрий Быков, Андрей Золотарев, Лукерья Ильяшенко, Роман Евдокимов, Михаил Тройник, Никита Тарасов, Сергей Романович, Александра Киселева, Тереза Диуро, Владимир Канухин, Евгений Сангаджиев, Елена Ханга, Василий Бейнарович, Антон Соломатин, Ксения Андрианова, Эльдар Калимулин, Алиса Стасюк, Диана Енакаева, Иван Макаревич, Карен Арутюнов, Кирилл Малышев, Александра Власова, Андрей Савочкин, Дэниел Барнс, Мария Лисовая, Пелагея Невзорова, Глеб Шевнин, Елена Балабанова (Helen Yes), Андрей Борисов и многие другие.

«Холод» — известная всему миру история графа Монте-Кристо, только в женском обличии. Женя (Любовь Аксенова) попадает в тюрьму за преступление, которого не совершала — страшную аварию на Кутузовском проспекте, унесшую жизни ее мужа и шестилетней дочери. В колонии Женя теряет смысл жизни и ищет избавления в смерти, но случайно спасает влиятельную зечку Яну (Линда Лапиньш), отбывающую срок за убийство. В благодарность та возвращает героине смысл продолжать бороться. Два года Яна обучает Женю, как стать сильнее и умнее, параллельно готовя побег.

Производством проекта занимались онлайн-кинотеатры Иви, START и Wink, а также кинокомпания Algorithm. Продюсерами сериала выступили Павел Буря, Алексей Казаков и Даниил Махорт, исполнительным продюсером — Анастасия Кинс. Автором сценария и режиссером-постановщиком также стал Алексей Казаков.

все фото — Иви / START / Wink