Власть и политика

Аркадий Фомин: За каждым реализуемым проектом стоят конкретные предложения жителей

Валерия Мединская
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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин в рамках депутатского контроля проверил ряд объектов в поселке Шилово. В частности, спикер регионального парламента оценил качество ремонта дорожного полотна на улицах Речной, Трудовой и Приокской.

– После обновления улицы Советской продолжаем приводить в порядок второстепенные дороги, которыми жители пользуются каждый день. Убедились в том, что подрядчик выполнил все работы с соблюдением технологий и в установленный срок, – рассказал Аркадий Фомин. – Ремонт дорог местного значения напрямую влияет на качество жизни людей: это и улучшение транспортной доступности, и повышение безопасности движения. Понятно, что сразу решить все вопросы не получится. Будем действовать поэтапно. В текущем строительном сезоне планируем привести в нормативное состояние еще улицу Спасскую в Шилове и улицу Школьную в селе Борок.

Глава законодательного собрания также ознакомился с ходом благоустройства территории, прилегающей к памятнику герою Гражданской войны, первому начальнику Шиловского волостного отделения Василию Яковлевичу Исаеву. Проект реализуется в рамках программы поддержки местных инициатив. Его общая стоимость – 4,3 млн рублей.

– Здорово, что здесь появится современное общественное пространство с пешеходными дорожками, освещением, озеленением, парковкой и малыми архитектурными формами. Дополнительно за счет средств местного бюджета рядом устроят фонтан, который станет еще одним украшением территории. Все работы идут по графику. Главное сейчас – обеспечить постоянный контроль, – подчеркнул Аркадий Фомин. – За каждым проектом, реализуемым в Шилове, стоят конкретные предложения жителей. Именно так, шаг за шагом, меняем поселок к лучшему.

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