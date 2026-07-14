Фото: соцсети Киевстонера*
Новости России

Как и зачем могли завербовать Киевстонера* прокомментировал криминалист

Алексей Самохин
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Криминалист Михаил Игнатов прокомментировал aif.ru заявление ФСБ о причастности украинского рэпера Альберта Васильева, известного как Киевстонер*, к организации сорванного удара по предприятию ВПК в Подмосковье.

Ранее в ФСБ сообщили, что артист причастен к организации атаки и, по данным ведомства, совмещал эту деятельность с распространением кокаина. Сейчас, по информации спецслужбы, Киевстонер проживает в странах Евросоюза — Испании и Словакии.

По словам Игнатова, вовлечение людей в подобные преступные схемы — обычная практика вражеских спецслужб, которым не важен статус привлекаемого человека. При этом, отметил криминалист, публичная фигура вызывает меньше подозрений: появление артиста в той или иной точке может быть объяснено гастролями, отдыхом или деловыми переговорами. 

«Я думаю, что Киевстонера могли завербовать ещё до того, как он появился в России, он сотрудничал со спецслужбами. За это он понесёт серьёзное наказание», — считает Игнатов.

Ситуацию также прокомментировал военкор Александр Коц. По его версии, для подобных задач украинские спецслужбы часто подбирают людей с угасающей публичной карьерой, но с иностранным паспортом, широкими связями в шоу-бизнесе и правом свободного въезда в страны Шенгенской зоны — именно такой профиль, по его мнению, соответствует Киевстонеру.

Коц напомнил карьерный путь артиста: выступления в составе группы «Грибы», сотрудничество с российским лейблом Gazgolder Басты, участие в проектах на российском телевидении, включая роль в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор», а также совместные работы с рядом российских исполнителей. По оценке военкора, за годы сотрудничества с российской индустрией шоу-бизнеса артист заработал значительные суммы на контрактах и гонорарах.

«Шесть лет он лакал из российского шоубиз-корыта, — пишет Коц. — Квартиры, съёмки, гонорары, туры, лейбл, друг Баста, который называл его братом. По скромной оценке — до $700 тысяч только на прямых контрактах. Не считая стримов, где половина донатов до сих пор идёт с российских карт…».

*Альберт Васильев (Киевстонер) внесён Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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