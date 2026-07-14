Онколог назвала факторы, повышающие риск развития рака независимо от образа жизни

Плохая наследственность увеличивает вероятность развития онкологических заболеваний, заявила в беседе с NEWS.ru онколог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Анастасия Фатьянова. По её словам, снизить риски можно за счёт здорового образа жизни, однако полностью исключить вероятность заболевания это не позволяет.

По словам врача, рак может возникнуть практически у любого человека, поскольку связан с фундаментальными процессами в клетках, происходящими на протяжении всей жизни: при каждом клеточном делении существует риск ошибок копирования генетического материала. Фатьянова привела оценки ВОЗ, согласно которым около 40–50% случаев рака можно предотвратить за счёт изменения образа жизни — отказа от курения, здорового питания и физической активности. При этом, подчеркнула она, остаются факторы, которые человек контролировать не может: спонтанные мутации, наследственность и естественное старение, при котором ошибки копирования клеток со временем накапливаются.

В связи с этим врач отметила важность регулярных профилактических осмотров и скрининговых исследований, которые помогают выявить заболевание на ранней стадии.

Фатьянова также перечислила факторы, повышающие риск ошибок при делении клеток: воздействие канцерогенов — табачного дыма, спор плесени, радиации, переработанного мяса, алкоголя, микрочастиц некачественного пластика, — а также наследственные генетические синдромы, в частности мутации в генах BRCA, и инфекции, вызванные онкогенными вирусами, например вирусом папилломы человека. Свою роль, по её словам, играют и факторы окружающей среды: загрязнённый воздух, питьевая вода с примесями тяжёлых металлов, работа на вредном производстве.