Рязанская прокуратура через суд восстановила право девушки на пенсию по потере кормильца

Прокуратура Железнодорожного района Рязани провела проверку по обращению местной жительницы, которая пожаловалась на нарушение её социальных прав.

Как установили в ведомстве, 21-летняя девушка обратилась в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования с заявлением о назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца. Однако ей отказали — формальным основанием стало то, что заявительница работает и получает собственный доход.

При этом должностные лица не учли, что на момент смерти отца выплаты от работодателя ей фактически не производились. В прокуратуре пришли к выводу, что решение об отказе было принято по формальным основаниям и является незаконным.

Ведомство обратилось в суд с иском о признании решения уполномоченного органа незаконным. Требования прокуратуры были удовлетворены — права заявительницы восстановлены.