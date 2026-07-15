Общество

Борис Ясинский проверил ход ремонта теплосетей в Рязани

Валерия Мединская
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В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Рязани продолжается ремонт теплосетей. Вместе с депутатом Государственной Думы Андреем Красовым глава администрации города Борис Ясинский проверил, как продвигаются работы на нескольких объектах.

На улице Садовой завершён монтаж трубопровода. Сейчас идёт засыпка канала песком и щебнем, а также установка бордюров. Восстановление асфальтового покрытия и открытие движения планируют завершить до конца июля.

— Этот магистральный трубопровод — важнейшая артерия теплоснабжения центра города. Он обеспечивает теплом значимые объекты социальной сферы: Дворец первых, Больницу №9, РГУ, а также большой жилой дом, — прокомментировал глава администрации.

На улице Попова монтаж магистрального трубопровода также выполнен полностью. Сейчас специалисты ведут монтажные работы на тепловых сетях в квартале, строительно‑монтажные работы на тепловых камерах, а также засыпку канала песком и щебнем. От этой сети зависят комфорт и тепло во многих многоквартирных домах и учреждениях, в трёх школах и двух детских садах.

— Наша цель — чтобы к началу отопительного сезона все системы были готовы на 100 %, — отметил Ясинский.

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