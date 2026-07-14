В семье рязанского священника родился одиннадцатый ребенок

В Рязанском перинатальном центре произошло радостное событие: в многодетной семье настоятеля Екатерининского храма отца Дионисия и его супруги Марины родилась дочь. Новорожденную назвали красивым и редким именем Феврония.

Малышка стала одиннадцатым ребенком в этой дружной и творческой семье. Теперь в ней воспитываются шесть девочек и пять мальчиков. Родители традиционно выбирают для своих детей имена в честь православных святых. Ранее в семье появились Матрона, Николай, Агафия, Василий, Михаил, Александр, Анисия, Спиридон, Наталия и Екатерина.

Старшие дети уже нашли свое призвание в жизни. Матрона и Николай посвятили себя музыке: девушка обучается на дирижерском отделении в знаменитом училище имени Гнесиных, а ее брат занимается вокалом. Третья по старшинству дочь, Агафия, осваивает профессию модельера-конструктора. Младшие дети пока находятся в активном поиске своих увлечений.

Отвечая на вопросы о том, как окружающие реагируют на необычные имена, мама Марина отметила, что сами девочки безгранично любят свои имена. По ее словам, они не представляют себя с другими вариантами и считают, что такие имена подчеркивают их уникальность и индивидуальность.