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Транспорт и дороги

На Северной окружной дороге в Рязани установили новую камеру контроля скорости

Анастасия Мериакри
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В Рязани появилась новая камера контроля скоростного режима. Она установлена на Северной окружной дороге в непосредственной близости от подъемного моста, сообщается в группе «ПУВР» ВКонтакте.

По информации от очевидцев и участников дорожного движения, комплекс фото- и видеофиксации настроен на работу в направлении движения транспорта в сторону микрорайона Дашки-Песочня.

Установка дополнительных средств контроля призвана повысить безопасность на данном участке дороги, где водители иногда превышают установленные ограничения скорости.

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