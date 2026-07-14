На Северной окружной дороге в Рязани установили новую камеру контроля скорости

В Рязани появилась новая камера контроля скоростного режима. Она установлена на Северной окружной дороге в непосредственной близости от подъемного моста, сообщается в группе «ПУВР» ВКонтакте.

По информации от очевидцев и участников дорожного движения, комплекс фото- и видеофиксации настроен на работу в направлении движения транспорта в сторону микрорайона Дашки-Песочня.

Установка дополнительных средств контроля призвана повысить безопасность на данном участке дороги, где водители иногда превышают установленные ограничения скорости.