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Общество

Эксперт по ЖКХ рассказал, как получить компенсацию при отключении электричества

Анастасия Мериакри
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Длительное отсутствие электроэнергии в квартире является законным основанием для снижения суммы в платежке за коммунальные услуги. Об этом в интервью изданию «Москва 24» напомнил эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь.

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг (Постановление Правительства РФ № 354), существуют строгие лимиты на отключение света. Для домов с двумя независимыми источниками питания (как правило, это новостройки и здания с электроплитами) перерыв не должен превышать 2 часов подряд. Для домов с одним источником питания допустимый предел составляет 24 часа.

Если эти сроки нарушены, управляющая компания обязана сделать перерасчет. За каждый полный час превышения лимита размер ежемесячной платы за электроэнергию должен снижаться на 0,15%. Для наглядности эксперт привел пример: если в доме с двумя независимыми источниками питания света не было 48 часов подряд, общая скидка в квитанции может составить около 7%.

Алгоритм действий для жильцов:

  1. При длительном отключении необходимо позвонить в аварийно-диспетчерскую службу, зафиксировать номер заявки и узнать фамилию сотрудника, принявшего вызов.
  2. Потребовать от коммунальщиков составления официального акта о предоставлении услуги ненадлежащего качества.
  3. Если представители управляющей компании игнорируют просьбу или не приезжают, акт можно составить самостоятельно. Для этого достаточно подписать документ совместно с соседями и председателем совета многоквартирного дома, после чего направить его в УК через официальные цифровые платформы (например, «Госуслуги» или региональные порталы).

После регистрации жалобы и акта в следующей платежной квитанции должна быть отражена уменьшенная сумма платежа.

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