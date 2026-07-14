Фото с сайта правительства Рязанской области
Общество

В августе на стройке флагманской школы в Рязани начнут благоустройство территории

Анастасия Мериакри
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Заместитель Председателя Правительства Рязанской области Павел Супрун провел рабочую инспекцию ключевых объектов строительного и дорожного комплекса региона. Работы на площадках ведутся в рамках реализации национальных проектов «Инфраструктура для жизни» и «Молодежь и дети».

В состав делегации также вошли министр транспорта и автомобильных дорог области Антонина Черских и глава администрации Рязани Борис Ясинский.

Первым пунктом осмотра стал путепровод на Московском шоссе, где идет масштабный капитальный ремонт. Проект предусматривает не только полную замену основания и асфальтового покрытия, но и расширение проезжей части на примыканиях к Первомайскому проспекту, улицам Вокзальной и Михайловскому шоссе. Дополнительно подрядчик обустраивает велодорожки, ремонтирует тротуары и лестничные сходы, а также модернизирует системы освещения и светофорные объекты. Сейчас на объекте активно возводят подпорные стенки, переносят инженерные коммуникации и расширяют дорогу. Завершить реконструкцию планируется в декабре этого года.

Вторым объектом проверки стала строящаяся передовая школа, возводимая по поручению Президента РФ. Учреждение рассчитано на 800 учеников и будет оснащено уникальной инфраструктурой: обсерваторией, классами для робототехники, тиром, 25-метровым бассейном, а также учебным корпусом и кампусом для проживания одаренных детей.

На текущем этапе строители монтируют системы водоснабжения, канализации и отопления, проводят гидроизоляцию, устанавливают окна и завершают работы по кровле. В августе подрядчик планирует приступить к комплексному благоустройству прилегающей территории.

По итогам визита Павел Супрун подчеркнул, что оба объекта находятся на личном контроле губернатора Павла Малкова. Руководство региона требует от подрядчиков неукоснительного соблюдения установленных сроков и высоких стандартов качества выполняемых работ.

Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области

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