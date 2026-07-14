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Новости России

Российские войска нанесли удары по портам Украины и судам ВСУ

Анастасия Мериакри
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Министерство обороны РФ сообщило о продолжении серии ударов по объектам транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемой для военных нужд.

По данным ведомства, в акватории Черного моря ударные беспилотные аппараты успешно атаковали два грузовых судна. В момент поражения корабли совершали переход из порта Черноморск в порт Одессы.

Кроме того, высокоточное оружие воздушного базирования было применено по территории государственного предприятия «Морской торговый порт Южный». В результате удара были выведены из строя объекты логистического центра транспортной компании «МигТранс».

Помимо инфраструктуры, российские силы ликвидировали 12 грузовых автомобилей и бензовоз, которые осуществляли перевозку грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов (ГСМ) для подразделений Вооруженных сил Украины.

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