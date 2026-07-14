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Новости России

Военный эксперт назвал цели удара по Киеву и области

Анастасия Мериакри
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Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук прокомментировал итоги недавних действий по объектам в Киеве и Киевской области. В беседе с aif.ru он уточнил, что основными целями стали предприятия, непосредственно участвующие в создании ракетного вооружения и морских беспилотников для Вооруженных сил Украины.

По словам специалиста, в столице был поражен завод «Радиоизмеритель», который занимался выпуском боевых частей для противокорабельных ракет «Нептун». Кроме того, удары пришлись на склады хранения военной техники и боеприпасов в регионе.

Особое внимание эксперт уделил району Жуляны и местной судоверфи, где, по его данным, осуществлялась сборка безэкипажных катеров. Эти производственные мощности также были выведены из строя.

Анатолий Матвийчук подчеркнул, что на указанных площадках велась сборка широкого спектра средств поражения, включая ракеты «Нептун» и оперативно-тактические комплексы «Гром-2». Он резюмировал, что атака носила высокоточный характер и была стратегически нацелена на существенное снижение потенциала ВСУ в сфере производства современного оружия.

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