Изображение от yanalya на Freepik
Новости России

В Челябинске преподавателя колледжа уволили за интимный подарок студентке

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Одного из старейших преподавателей колледжа в Челябинке Александра Вострокопытова уволили за неуместный подарок студентке, пишет Mash.

По данным издания, 65-летний полковник в отставке, который ведет предмет «Специальная техника», вручил 16-летней девушке презервативы и календарь для отслеживания менструального цикла.

«Такая красивая и умная не должна залететь», — привел Mash слова педагога.

При этом мужчина попросил студентку никому не рассказывать о его подарке. Однако девушка не послушала его и обратилась к руководству, объяснив, что боится наставника.

После проверки комиссия пришла к выводу, что Вострокопытов совершил аморальный поступок, и его уволили. Сам преподаватель отрицает вину и заявил, что лишь побеседовал со студенткой перед тем, как она отправилась в воинскую часть. Несмотря на эти доводы, суд запретил ему работать с несовершеннолетними.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Гороскоп на 15 июля: день интуиции, семейного тепла и важных карьерных решений
Следующая статья
Военный эксперт назвал цели удара по Киеву и области

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Умер актёр сериала «Мухтар. Новый след» Иван Кушнерук

Наибольшую известность зрителям принесли его роли в сериале «Мухтар. Новый след» и мелодраме «Постучись в мою калитку».
Новости России

Стало известно, откуда дроны ВСУ атаковали Сызрань в Самарской области

Ранним утром 12 июля Самарскую область атаковали украинские беспилотники. В Сызрани в результате налёта погиб мужчина, ещё трое человек пострадали, в том числе один ребёнок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Политика

Названа шокирующая причина смерти сенатора Грэма*

Свою версию произошедшего в беседе с aif.ru озвучил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров. По его мнению, смерть сенатора могла быть связана с его образом жизни.
Интересное

Великий Мессинг назвал три особенных знака зодиака: их боятся и им завидуют

Весы, Овны и Водолеи — кто они и почему легендарный мистик выделил их среди всех? Их сила пугает, их интуиция убивает.
Политика

Названа версия смерти сенатора Грэма*, связанная с «Искандером»

Скоропостижная смерть американского сенатора Линдси Грэма*, желавшего усилить санкции...
Темы
Новости России

Эксперт рассказал, откуда дроны атаковали Салават в Башкирии

Украинские военные могли запустить беспилотники, пытавшиеся атаковать Салават в...
Новости России

Суд продлил арест Шурыгиной по делу о распространении порно

Троицкий суд Москвы продлил арест блогерши Дианы Шурыгиной по...
Новости России

Саратовец погиб, спасая крестника во время отдыха на Волге

Погибшими во время отдыха на Волге под Саратовом оказались...
Новости России

Знакомая рассказала о брате актрисы Волковой, которому грозит пожизненный срок в США

Брата российской актрисы Екатерины Волковой Леонида, которому грозит пожизненный...
Новости России

В России появился первый губернатор, пересевший на электрокар

Глава Воронежской области Александр Гусев стал первым губернатором в...
Новости России

Российские водители начали массово оформлять топливные карты

Автомобилисты стали значительно чаще интересоваться оформлением топливных карт для...
Новости России

Рэпер Киевстонер* ответил на обвинения в подготовке теракта в Подмосковье

Украинский рэпер Киевстонер (Альберт Васильев)* резко ответил в соцсетях...
Новости кино и ТВ

Популярная бразильская певица разбилась в аварии по пути на концерт

Бразильская певица Джессика Коста, которой было 32 года, погибла...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье