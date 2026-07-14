В Челябинске преподавателя колледжа уволили за интимный подарок студентке

Одного из старейших преподавателей колледжа в Челябинке Александра Вострокопытова уволили за неуместный подарок студентке, пишет Mash .

По данным издания, 65-летний полковник в отставке, который ведет предмет «Специальная техника», вручил 16-летней девушке презервативы и календарь для отслеживания менструального цикла.

«Такая красивая и умная не должна залететь», — привел Mash слова педагога.

При этом мужчина попросил студентку никому не рассказывать о его подарке. Однако девушка не послушала его и обратилась к руководству, объяснив, что боится наставника.

После проверки комиссия пришла к выводу, что Вострокопытов совершил аморальный поступок, и его уволили. Сам преподаватель отрицает вину и заявил, что лишь побеседовал со студенткой перед тем, как она отправилась в воинскую часть. Несмотря на эти доводы, суд запретил ему работать с несовершеннолетними.