Знакомая рассказала о брате актрисы Волковой, которому грозит пожизненный срок в США

Брата российской актрисы Екатерины Волковой Леонида, которому грозит пожизненный срок в США по обвинению в двойном убийстве, нельзя назвать агрессивным или вспылчивым, рассказала « КП » его одногруппница.

Знакомые мужчины не верят, что он мог совершить такое преступление.

«Леня добрый, безотказный. Мне даже кажется, некоторые иногда чрезмерно это использовали. У него просто отсутствует ген агрессивности», — пояснила собеседница издания.

Напомним, что Леонида обвиняют в убийстве двух человек. Ему грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Разбирательство идет в американском штате Массачусетс.

Драматические события развернулись весной 2023 года в пригороде Бостона, когда бесследно пропали два молодых человека: 37-летний Кирилл и 28-летний Павел, ранее переехавший в США из Петербурга и работавший фотографом.

Следствие утверждает, что причиной трагедии стал бытовой конфликт. Один из погибших отказался быть поручителем при аренде жилья для семьи Волкова. Это привело к тому, что Леонид с женой и двумя детьми оказались без крыши над головой, что и спровоцировало преступление.

Волков уже около трех лет находится в тюрьме округа Мидлсекс. Ему предъявлены обвинения по нескольким серьезным статьям, включая два эпизода убийства, незаконное проникновение в жилище и использование чужих банковских карт для кражи более 1200 долларов. Суд присяжных начнет рассмотрение дела осенью.