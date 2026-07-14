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Новости России

Знакомая рассказала о брате актрисы Волковой, которому грозит пожизненный срок в США

Никита Рязанцев
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Брата российской актрисы Екатерины Волковой Леонида, которому грозит пожизненный срок в США по обвинению в двойном убийстве, нельзя назвать агрессивным или вспылчивым, рассказала «КП» его одногруппница.

Знакомые мужчины не верят, что он мог совершить такое преступление.

«Леня добрый, безотказный. Мне даже кажется, некоторые иногда чрезмерно это использовали. У него просто отсутствует ген агрессивности», — пояснила собеседница издания.

Напомним, что Леонида обвиняют в убийстве двух человек. Ему грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Разбирательство идет в американском штате Массачусетс.

Драматические события развернулись весной 2023 года в пригороде Бостона, когда бесследно пропали два молодых человека: 37-летний Кирилл и 28-летний Павел, ранее переехавший в США из Петербурга и работавший фотографом.

Следствие утверждает, что причиной трагедии стал бытовой конфликт. Один из погибших отказался быть поручителем при аренде жилья для семьи Волкова. Это привело к тому, что Леонид с женой и двумя детьми оказались без крыши над головой, что и спровоцировало преступление.

Волков уже около трех лет находится в тюрьме округа Мидлсекс. Ему предъявлены обвинения по нескольким серьезным статьям, включая два эпизода убийства, незаконное проникновение в жилище и использование чужих банковских карт для кражи более 1200 долларов. Суд присяжных начнет рассмотрение дела осенью.

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