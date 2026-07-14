Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках над Рязанской областью 14 июля

Силы противовоздушной обороны России перехватили вражеские дроны в воздушном пространстве Рязанской области. Информация об этом содержится в ежедневной сводке Министерства обороны РФ.

Согласно данным военного ведомства, в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурные расчеты ПВО уничтожили в общей сложности 252 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. География атаки была обширной: помимо Рязанской области, воздушные цели пытались прорваться в небо над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской и Ростовской областями, а также в Московском регионе, Краснодарском крае, Республиках Крым и Адыгея. Кроме того, средства ПВО вели работу над акваториями Черного и Азовского морей.

При этом в официальном сообщении не уточняется, какое именно количество дронов было нейтрализовано непосредственно в границах Рязанской области.