Москву ждёт самая холодная ночь за долгое время

Жителей столицы ожидает заметное снижение температуры в ночь с 16 на 17 июля, однако днем погода останется комфортной. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, в ночь с 16 на 17 июля столбики термометров в Москве могут опуститься до отметки +12 градусов. При этом существенного ухудшения погодных условий в светлое время суток не предвидится: днем воздух будет прогреваться до +20…+25 градусов.

Метеоролог также успокоила горожан, отметив, что период сильных ливней, характерных для прошедших выходных, пока не вернется. Ожидается сухая погода без резких дневных похолоданий, что позволит москвичам комфортно планировать свои дела.