Над Рязанской областью 14 июля сбит один БПЛА

Глава Рязанской области Павел Малков предоставил детали работы систем противовоздушной обороны в регионе в дневные часы 14 июля. По его словам, в небе над областью был нейтрализован один беспилотный летательный аппарат.

Губернатор подчеркнул, что инцидент обошелся без негативных последствий: пострадавших среди гражданского населения нет, а также не зафиксировано никаких повреждений инфраструктуры или имущества.

Данное происшествие стало частью масштабной атаки, отраженной российскими военными. Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурные расчеты ПВО успешно перехватили и уничтожили в общей сложности 252 украинских дрона самолетного типа над территориями нескольких приграничных и центральных регионов, включая Рязанскую область.