Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Общество

В Рязани завершают ремонт ключевых теплосетей на улицах Садовой и Попова

Анастасия Мериакри
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В Рязани продолжается масштабная модернизация систем теплоснабжения в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»). Глава администрации города Борис Ясинский совместно с депутатом Государственной Думы Андреем Красовым проинспектировали ход работ на двух важных участках.

На улице Садовой основной этап замены трубопровода уже завершен. Сейчас подрядчики занимаются обратной засыпкой траншеи песком и щебнем, а также монтируют новые бордюры. Полное восстановление асфальтового покрытия и открытие движения транспорта здесь планируют завершить до конца июля. Эта магистраль является критически важной для центра города, так как обеспечивает теплом «Дворец первых», 9-ю городскую больницу, корпуса Рязанского государственного университета и крупный жилой массив.

Аналогичные работы ведутся и на улице Попова. Монтаж главной трубы там также выполнен в полном объеме. В настоящее время специалисты обустраивают внутриквартальные сети, приводят в порядок тепловые камеры и засыпают каналы. От этого участка зависит теплоснабжение множества многоквартирных домов, а также трех школ и двух детских садов.

По словам Бориса Ясинского, главная задача городских властей и подрядчиков — обеспечить стопроцентную готовность всех коммунальных систем к старту нового отопительного сезона.

Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте

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