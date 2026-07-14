В Рязани завершают ремонт ключевых теплосетей на улицах Садовой и Попова

В Рязани продолжается масштабная модернизация систем теплоснабжения в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»). Глава администрации города Борис Ясинский совместно с депутатом Государственной Думы Андреем Красовым проинспектировали ход работ на двух важных участках.

На улице Садовой основной этап замены трубопровода уже завершен. Сейчас подрядчики занимаются обратной засыпкой траншеи песком и щебнем, а также монтируют новые бордюры. Полное восстановление асфальтового покрытия и открытие движения транспорта здесь планируют завершить до конца июля. Эта магистраль является критически важной для центра города, так как обеспечивает теплом «Дворец первых», 9-ю городскую больницу, корпуса Рязанского государственного университета и крупный жилой массив.

Аналогичные работы ведутся и на улице Попова. Монтаж главной трубы там также выполнен в полном объеме. В настоящее время специалисты обустраивают внутриквартальные сети, приводят в порядок тепловые камеры и засыпают каналы. От этого участка зависит теплоснабжение множества многоквартирных домов, а также трех школ и двух детских садов.

По словам Бориса Ясинского, главная задача городских властей и подрядчиков — обеспечить стопроцентную готовность всех коммунальных систем к старту нового отопительного сезона.