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Новости России

Саратовец погиб, спасая крестника во время отдыха на Волге

Никита Рязанцев
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Погибшими во время отдыха на Волге под Саратовом оказались ученик сельской школы и его крестный отец, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

Трагедия произошла накануне днем в Марксовском районе. Школьник отдыхал с семьей у турбазы «Металлист» на острове Кайтовый. Во время купания его унесло сильным течением.

«Ребенка бросился спасать крестный отец, но и сам утонул», — говорится в публикации.

Очевидцы помогли мальчику выбраться на берег и вызвали медиков и спасателей. Врачи констатировали смерть ребенка. Позже из воды подняли тело мужчины, который пытался спасти крестника.

Оказалось, что погибшему мальчику было всего девять лет. Он посещал школу в селе Бородаевка и вскоре должен был пойти во второй класс.

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