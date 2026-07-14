Саратовец погиб, спасая крестника во время отдыха на Волге

Погибшими во время отдыха на Волге под Саратовом оказались ученик сельской школы и его крестный отец, пишет « Российская газета » со ссылкой на источник.

Трагедия произошла накануне днем в Марксовском районе. Школьник отдыхал с семьей у турбазы «Металлист» на острове Кайтовый. Во время купания его унесло сильным течением.

«Ребенка бросился спасать крестный отец, но и сам утонул», — говорится в публикации.

Очевидцы помогли мальчику выбраться на берег и вызвали медиков и спасателей. Врачи констатировали смерть ребенка. Позже из воды подняли тело мужчины, который пытался спасти крестника.

Оказалось, что погибшему мальчику было всего девять лет. Он посещал школу в селе Бородаевка и вскоре должен был пойти во второй класс.