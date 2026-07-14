День рождения города Спасск-Рязанский отметят большим концертом рок-групп «АЛЬФА» и «VAVI»

В субботу, 25 июля, в Спасске-Рязанском пройдёт масштабное празднование Дня города. На площади Ленина в этот день будут работать игровые площадки и состоится фестиваль единоборств. А кульминацией праздника станет выступление известных групп «АЛЬФА» и «VAVI». День города состоится при поддержке компании «Ризур». В этом году «Ризур» отмечает 30 лет со дня основания.

Начнётся торжество в 14:30 с выступления местных коллективов и духового оркестра. Для юных гостей праздника подготовили игры и конкурсы. Продолжится День города фестивалем «Спасская битва – 248». Увидеть бои можно с 17:00 до 19:30.

Затем – большой праздничный концерт. Музыканты выйдут на сцену в 20:00.

Откроет музыкальную часть праздника группа «АЛЬФА» — известная российская и советская рок-группа. Их дискография насчитывает десятки альбомов и ярких запоминающихся хитов. Группа заняла достойное место среди легенд отечественной рок-сцены и продолжила её лучшие традиции.

Затем с новой концертной программой перед жителями и гостями выступит группа «VAVI». Она известна сотрудничеством с музыкантами Владимиром Кузьминым, Владимиром Холстининым («Ария»), Артуром Беркутом и автором песен Александром Лунёвым. В дискографии коллектива — несколько синглов и живой альбом.

Организаторы праздника обещают запоминающийся вечер с мощным звуком и световым шоу. Возрастное ограничение мероприятия 6+.