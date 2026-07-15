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Общество

В Рязани 15 июля отключилось электричество на нескольких улицах

Алексей Самохин
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15 июля в 09:07 в Рязани произошло отключение электроэнергии в результате технологического нарушения в сети. Об этом сообщили в АО «РГРЭС».

Без света остались потребители на улицах Нагорная 1-я, Нефтезаводская, а также в Нефтезаводском 3-м проезде, на территории Никуличи, улицах Рязанская, Хлебная, в Рязанском 1-м проезде, районе Голенчино, а также на Никуличинской и Пронской улицах.

В компании уточнили, что бригады уже работают над локализацией повреждённого участка сети для восстановления электроснабжения.

В РГРЭС принесли извинения за доставленные неудобства и попросили жителей отнестись с пониманием. По всем вопросам, связанным с электроснабжением, можно обратиться по телефону 55-01-12.

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