В Рязанской области открыт набор учителей по программе «Земский учитель» с выплатой 1 000 000 рублей

В 2026 году в Рязанской области продолжается реализация федеральной программы «Земский учитель», которая входит в состав национального проекта «Молодежь и дети». Инициатива, запущенная по поручению Президента РФ в 2020 году, направлена на привлечение квалифицированных педагогов в сельские школы и учебные заведения малых городов с населением до 50 тысяч человек.

За время действия проекта в образовательные учреждения Рязанской области уже трудоустроились 90 специалистов из разных муниципальных округов. В текущем году регион готов принять еще 16 новых педагогов.

Наибольший спрос наблюдается на преподавателей русского языка и литературы, математики, физики, химии и английского языка. Также требуются учителя начальных классов и физической культуры. Открытые вакансии есть в Захаровском, Кадомском, Касимовском, Клепиковском, Милославском, Пронском, Путятинском, Ряжском и других округах области.

Главным стимулом программы является единовременная денежная выплата в размере 1 миллиона рублей. Эти средства учитель может потратить по своему усмотрению, в том числе на решение жилищного вопроса.

Для участия в конкурсе соискатель должен иметь среднее профессиональное или высшее педагогическое образование, а также соответствовать всем установленным квалификационным требованиям.

Полный и актуальный список вакансий размещен на официальном сайте федеральной программы «Земский учитель». Дополнительные консультации по условиям участия и необходимым документам можно получить в министерстве образования Рязанской области по телефону: 8 (4912) 55-99-61 (добавочный 265).