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Армия и СВО

Ветераны специальной военной операции и их семьи могут бесплатно получить юридическую помощь в фонде «Защитники Отечества

Дарья Петухова
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Государственный фонд «Защитники Отечества» содействует в получении бесплатной юридической помощи ветеранам СВО и членам их семей по вопросам предоставления льгот, социальных гарантий, компенсаций и других выплат, обеспечения денежным довольствием, которые предусмотрены действующим законодательством.

Фонд заключил соглашения о сотрудничестве в сфере оказания бесплатной юридической помощи ветеранам СВО и членам их семей с различными органами и организациями: Федеральной нотариальной палатой, Федеральной палатой адвокатов, Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России», Минюстом РФ, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, органами прокуратуры, следствия и МВД.

«Благодаря выстроенному взаимодействию с партнерами мы смогли создать эффективную систему, которая работает во всех регионах страны. Мы понимаем, что юридическая помощь очень востребована, а значит, будем создавать все необходимые условия для совершенствования этого направления деятельности», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Также совместно с Министерством цифрового развития РФ фонд собрал на портале государственных услуг все меры поддержки, которые предусмотрены на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Сложившийся алгоритм взаимодействия позволяет социальным координаторам организовывать персональное сопровождение участников СВО и членов их семей во всех регионах страны. Такая работа помогает оперативно выявлять возникающие вопросы, содействовать в реализации права на меры социальной поддержки и при необходимости обеспечивать своевременное получение бесплатной юридической помощи.

Бесплатная юридическая помощь в соответствии с действующим законодательством доступна участникам специальной военной операции; военнослужащим, принимавшим участие в защите приграничных территорий Российской Федерации; добровольцам, защитникам, проходившим службу в составе ЧВК и принимавшим участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, а также членов их семьей.

Закон определяет перечень из 21 случая. Особенно востребованы такие виды юридической помощи, как предоставление мер социальной поддержки, обеспечение денежным довольствием военнослужащих и предоставление им отдельных выплат, обжалование решений органов государственной власти и должностных лиц.

В филиалах фонда «Защитники Отечества» по всей стране ведется активная работа по оказанию юридической поддержки ветеранам СВО и членам их семей.

Филиал фонда «Защитники Отечества» по Рязанской области к настоящему времени оказал квалифицированную юридическую помощь более 500 заявителям. Чаще всего обращения граждан касались вопросов объявления гражданина умершим, оформления наследства, оспаривания права на получение компенсационных выплат, полагающихся членам семьи погибшего участника специальной военной операции, установления отцовства, оспаривания результатов военно-врачебной комиссии и решений медико-социальной экспертизы. 

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