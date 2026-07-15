Выпускник РязГМУ Александр Пресняков возглавил Ярославскую областную психиатрическую больницу

Выпускник Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Александр Пресняков назначен главным врачом Ярославской областной психиатрической больницы. Об этом сообщает страница вуза ВКонтакте.

Высшее медицинское образование Пресняков получил в РязГМУ по специальности «Лечебное дело», после чего прошёл интернатуру по психиатрии. Именно университетская подготовка легла в основу его дальнейшей профессиональной специализации в системе психиатрической помощи.

Свой трудовой путь Александр Пресняков начинал врачом-психиатром, затем возглавил отделение психоневрологического диспансера, последовательно накапливая клинический и управленческий опыт. С 2019 по 2024 год он руководил Елецким психоневрологическим диспансером, после чего был назначен главным врачом Липецкой областной психиатрической больницы.

За профессиональную деятельность Пресняков был отмечен поощрениями от правительства Липецкой области и главы региона.

Новое назначение открывает очередной этап в его карьере — теперь деятельность врача будет связана с развитием Ярославской областной психиатрической больницы, совершенствованием специализированной медицинской помощи и реализацией перспективных проектов регионального здравоохранения.

Выпускники РязГМУ сегодня работают в ведущих клиниках и научных центрах страны, а также возглавляют учреждения здравоохранения в разных регионах России.