В Госдуме однозначно высказались о блокировке iPhone в России

Власти России не намерены принудительно блокировать работу смартфонов iPhone на территории страны. Об этом в комментарии NEWS.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его словам, подобные меры были бы контрпродуктивными и не соответствовали бы избранному курсу правительства, которое предпочитает действовать исключительно в рамках правового поля.

Депутат подчеркнул, что российское правительство не совершает резких шагов, а в случае нарушения законодательства применяет исчерпывающие меры через штрафные санкции, которые впоследствии накапливаются в виде судебных решений о взыскании. По мнению Свинцова, если компания Apple решит легально вернуться на российский рынок, ей придётся оплатить все штрафы, накопившиеся за прошедшие годы.