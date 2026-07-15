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Общество

В Госдуме однозначно высказались о блокировке iPhone в России

Алексей Самохин
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Власти России не намерены принудительно блокировать работу смартфонов iPhone на территории страны. Об этом в комментарии NEWS.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его словам, подобные меры были бы контрпродуктивными и не соответствовали бы избранному курсу правительства, которое предпочитает действовать исключительно в рамках правового поля.

Депутат подчеркнул, что российское правительство не совершает резких шагов, а в случае нарушения законодательства применяет исчерпывающие меры через штрафные санкции, которые впоследствии накапливаются в виде судебных решений о взыскании. По мнению Свинцова, если компания Apple решит легально вернуться на российский рынок, ей придётся оплатить все штрафы, накопившиеся за прошедшие годы.

«Я думаю, у правительства нет намерений по блокировке iPhone, это абсолютно контрпродуктивно», — заключил парламентарий.

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