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Армия и СВО

Для ветеранов СВО запустят новую кадровую программу «Время мастеров»

Дарья Петухова
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Об этом сообщил Герой России, член Генсовета «Единой России» Евгений Поддубный во время встречи с военнослужащими и членами их семей в Ставрополе.

Участники обсудили предложения для новой Народной программы партии. Они касаются поддержки участников СВО, развития программ реабилитации и образовательных проектов, противодействия фейкам и патриотического воспитания молодежи. Поддубный также сообщил, что в ближайшее время будет запущена партийная программа «Время мастеров», направленная на переобучение ветеранов и подготовку кадров для производственной сферы.

По словам Евгения Поддубного, программа поможет фронтовикам получить новые профессиональные компетенции, а предприятиям — высококвалифицированных специалистов. Кроме того, прорабатываются меры поддержки ветеранов, планирующих развивать собственное дело, в том числе в сфере сельского хозяйства.

Напомним, в Рязанской области реализуется региональная кадровая программа для ветеранов и участников спецоперации «ГЕРОИ62». Уже второй поток участников готовится пройти заключительный образовательный модуль и защитить выпускные проекты.

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