В Москве подросток пострадал при взрыве петарды на Коломенской набережной

В Москве, на Коломенской набережной, пострадал подросток — по предварительным данным, из окна дома было сброшено устройство, похожее на гранату, сообщает SHOT.

По словам очевидцев, в момент происшествия мальчик проходил рядом с домом. После взрыва он оставался у подъезда в ожидании приезда экстренных служб — предварительно сообщалось, что подросток получил ожог руки, а характер сработавшего устройства оставался неизвестным.

Позже выяснилось, что в руке у пострадавшего взорвалась петарда. На месте происшествия его осмотрели врачи — у подростка обнаружены ссадины на левой руке.