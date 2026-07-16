В селе Лесное Конобеево Шацкого округа временно ограничат подачу газа

АО «Газпром газораспределение Рязанская область» проинформировал жителей села Лесное Конобеево Шацкого округа о временном прекращении подачи газа. Ограничение связано с проведением плановых работ по замене шкафного регуляторного пункта (ШРП).
Подача газа будет приостановлена с 08:00 21 июля до 17:00 24 июля 2026 года.
Работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону и направлены на повышение надёжности и безопасности газоснабжения населённого пункта.
По всем возникающим вопросам жители могут обращаться по телефонам: 8‑49147‑2‑44‑10, 8‑4912‑290‑085.