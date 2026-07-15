Общество

Власти Рязани назвали сроки завершения благоустройства улицы Павлова

Анастасия Мериакри
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Администрация города Рязани обозначила финальные сроки реализации масштабного проекта по обновлению улицы Павлова. Согласно ответу мэрии на запросы горожан, все работы планируется полностью завершить к концу сентября текущего года, пишет издательство «Пресса».

Ранее жители выражали обеспокоенность по поводу временного затишья на объекте. В городской администрации пояснили, что эта пауза не связана с остановкой проекта, а продиктована строгими технологическими процессами. Сейчас подрядчики проводят необходимую подготовку основания для перехода к следующему, более активному этапу благоустройства.

Модернизация улицы проходит в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни». Проект предполагает не только замену устаревших инженерных коммуникаций, но и создание комфортной городской среды. В планах – организация полноценной пешеходной зоны, масштабное озеленение территории с высадкой новых деревьев и кустарников. Одной из главных изюминок обновленного пространства станет установка оригинального арт-объекта в виде собаки, который должен стать новой точкой притяжения для горожан.

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