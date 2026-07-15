Власти Рязани назвали сроки завершения благоустройства улицы Павлова

Администрация города Рязани обозначила финальные сроки реализации масштабного проекта по обновлению улицы Павлова. Согласно ответу мэрии на запросы горожан, все работы планируется полностью завершить к концу сентября текущего года, пишет издательство «Пресса».

Ранее жители выражали обеспокоенность по поводу временного затишья на объекте. В городской администрации пояснили, что эта пауза не связана с остановкой проекта, а продиктована строгими технологическими процессами. Сейчас подрядчики проводят необходимую подготовку основания для перехода к следующему, более активному этапу благоустройства.

Модернизация улицы проходит в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни». Проект предполагает не только замену устаревших инженерных коммуникаций, но и создание комфортной городской среды. В планах – организация полноценной пешеходной зоны, масштабное озеленение территории с высадкой новых деревьев и кустарников. Одной из главных изюминок обновленного пространства станет установка оригинального арт-объекта в виде собаки, который должен стать новой точкой притяжения для горожан.