В Рязанской области ввели единовременную выплату на покупку жилья для пострадавших от атаки беспилотников 15 мая

15 июля состоялось заключительное заседание весенней сессии Рязанской областной Думы. Одним из ключевых решений стало принятие регионального закона, инициированного губернатором Павлом Малковым, о дополнительных мерах социальной поддержки граждан, чье жилье пострадало в результате воздушного нападения 15 мая 2026 года.

Новый нормативный акт позволит решить проблему жителей областного центра, чьи квартиры или дома были признаны непригодными для проживания. Таким гражданам будет предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение нового жилья.

Министр территориальной политики региона Жанна Фомина, представлявшая документ, разъяснила механизм его действия. Заявление собственника будет рассматриваться в течение 10 рабочих дней. После этого выдается специальный сертификат. Гражданин самостоятельно находит подходящее жилье и заключает договор купли-продажи. Сумма компенсации рассчитывается исходя из общей площади утраченного помещения и официальной средней стоимости квадратного метра, зафиксированной Росстатом в первом квартале текущего года.

Первый заместитель председателя правительства области Денис Боков, присутствовавший на заседании, от имени губернатора поблагодарил депутатов за оперативность и конструктивное взаимодействие, отметив, что такая командная работа позволяет быстро решать самые острые проблемы жителей.

«Наша командная работа позволяет эффективно решать многие значимые вопросы, которые волнуют жителей региона. Видим качественную работу каждого депутата, вы являетесь важным связующим звеном между жителями и органами власти всех уровней», — сказал Денис Боков.

Председатель областной Думы Аркадий Фомин также подчеркнул слаженность действий власти и парламентариев. Он заверил, что законодатели готовы оказать гражданам необходимую консультационную помощь в поиске подходящих вариантов жилья.