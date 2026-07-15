Андрей Макаров: Люди, которые работают в АПК, должны жить в комфортных условиях

Председатель Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров высоко оценил результаты работы агропромышленного комплекса (АПК) региона. По его словам, успехи рязанских аграриев стали возможны благодаря реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и масштабной государственной поддержке.

Парламентарий отметил, что сельское хозяйство стало настоящим драйвером экономики страны. Рязанская область ежегодно показывает выдающиеся результаты: фиксируются рекордные сборы зерна и масличных культур, а также стабильный рост производства молока, мяса и яиц.

«Инициированный нашим Президентом В.В. Путиным нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» обеспечил аграрное лидерство страны. Сегодня сельское хозяйство – локомотив экономики и предмет национальной гордости, – сказал Андрей Макаров. – Аграрии Рязанской области каждый год демонстрируют достойные результаты. Это рекордные урожаи зерновых и масличных культур, существенный рост по молоку, мясу, куриному яйцу. И этот рост продолжается. За этими рекордами стоят конкретные решения Правительства РФ, которые обеспечивают аграриям беспрецедентную поддержку. Формированию продовольственного суверенитета страны и дальше будет уделяться особое внимание».

В текущем году объем господдержки АПК Рязанской области достиг 3,7 миллиарда рублей. Эти средства включают субсидии, льготные кредиты и финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Особое внимание уделяется созданию комфортной среды для жизни работников отрасли. В регионе уже построено 22 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Активно ведется реконструкция и строительство социальных объектов: обновлены Дом культуры и инженерные сети в Сасове, возводятся культурные центры в Пителине и Сараях, открыта детская школа искусств в Скопинском округе. Также благоустроены общественные пространства в Касимовском, Скопинском и Старожиловском районах.

В сфере жилищного строительства реализуются проекты малоэтажных комплексов в Сараевском, Пронском и Рязанском округах. Кроме того, в Александро-Невском районе уже подготовлена площадка под возведение 70 домов, а в Шацком районе планируется построить еще 10.

Андрей Макаров подчеркнул, что работа по модернизации сельской инфраструктуры будет продолжена, так как люди, обеспечивающие продовольственную безопасность страны, заслуживают достойных условий жизни.