Власть и политика

В Рязанской областной Думе подвели итоги весенней сессии

Валерия Мединская
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В среду, 15 июля, в региональном парламенте состоялось итоговое заседание весенней сессии. Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин напомнил, что за минувший период было принято 37 законов, касающихся самых разных сфер, но нацеленных на один практический результат – повышение качества жизни людей.

– В течение сессии велась активная работа над региональным бюджетом. Мы оперативно принимали решения о распределении остатков, сложившихся на начало текущего года, а также поступающих федеральных средств. За счет этого смогли выделить дополнительные финансы на льготные лекарства, медицинскую помощь военнослужащим, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, переселение граждан из аварийного фонда, приобретение жилья для детей-сирот, обеспечение дорожной деятельности, благоустройство дворовых территорий, – отметил в своем выступлении спикер законодательного собрания.

Одним из ключевых приоритетов Аркадий Фомин назвал борьбу с демографическими вызовами. Эффективность мер поддержки материнства и детства обсуждалась на расширенном заседании комитета Рязанской областной Думы по социальным вопросам. О решении демографических задач депутаты говорили и на площадке Совета законодателей ЦФО:

– Из восемнадцати субъектов Центральной России в восьми приняты законы, запрещающие склонение женщины к прерыванию беременности. Комплексная система профилактики закреплена пока только в Московской и Рязанской областях. Поделились опытом региона с коллегами и сами взяли на вооружение лучшие практики. Совместно с правительством и губернатором мы постоянно работаем над расширением помощи, оказываемой семьям с детьми. В апреле был принят закон о бесплатном предоставлении земельных участков матерям-героиням. Поэтапно мы начали решать вопрос об отмене критерия нуждаемости при предоставлении многодетным семьям льгот по оплате услуг ЖКХ. В целом только за последние 3 года в регионе кратно увеличили количество семейных сервисов и мер поддержки. Сегодня их более 200. Но главное – это не цифры. Главное – эффективность принимаемых нами законодательных решений. Рязанская область вошла в число четырёх регионов ЦФО, которые в прошлом году показали рост суммарного коэффициента рождаемости.

Среди важнейших направлений деятельности Аркадий Фомин отдельно выделил поддержку участников специальной военной операции и их близких:

– В Рязанской области уже выстроена комплексная система оказания помощи бойцам и их родственникам, но эта работа не останавливается. В мае Президент РФ подписал Указ, направленный на обеспечение равной поддержки участников СВО и их семей во всех регионах РФ. Поэтому в осеннюю сессию мы продолжим донастройку законодательства в этой сфере.

Глава регионального парламента также сообщил о завершении процесса формирования муниципальных округов, который длился около четырех лет. В июне был принят закон о преобразовании последнего муниципалитета: Шиловский район стал округом. Аркадий Фомин подчеркнул, что эти постепенные изменения позволили повысить качество управления территориями, сократить дублирующие функции и расходы на содержание администраций.

В весеннюю сессию в формате «правительственных часов» на площадке Рязанской областной Думы депутаты обсуждали модернизацию дорожной сети, оптимизацию процессов в системе ЗАГС, реализацию программы комплексного развития сельских территорий, состояние и перспективы аграрного сектора, развитие детско-юношеского спорта и инновационного научно-технологического центра «Аэрокосмическая долина». По итогам каждого «правительственного часа» были выработаны конкретные рекомендации профильным министерствам.

Большое внимание уделялось работе в округах. За минувшие полгода парламентарии провели более 200 личных приемов граждан.

– Летний период – самый разгар строительных мероприятий, в августе должен завершиться ремонт в школах, детских садах. Я прошу всех коллег активизировать депутатский контроль и уделить повышенное внимание образовательным учреждениям и безопасности школьных маршрутов, – обратился к парламентариям Аркадий Фомин. – Впереди нас ждет работа над проектом бюджета на предстоящий трехлетний период. Уверен, что, несмотря на все вызовы, нам удастся сформировать и принять сбалансированный бюджет.

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