Фото: пресс-служба НТВ
Новости кино и ТВ

Стал известен состав участников и жюри нового сезона проекта «Звёзды»

Анастасия Мериакри
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Телеканал НТВ совместно с платформой VK Видео раскрыли детали третьего сезона популярного юмористического проекта «Звёзды» (16+). Организаторы объявили имена новых наставников, изменения в формате и обновленный состав жюри.

К уже известным командам, таким как «Команда мечты» Ивана Абрамова, «Астана» Анатолия Цоя и Натана, а также «Регионы» Дениса Дорохова, присоединились совершенно новые звездные альянсы. Команду «Переехавшие» возглавят комик Дмитрий Журавлёв и рэпер Тимати. Дуэт Иосифа Пригожина и Мити Фомина будет представлять команду «Наполеоны», а семейный дуэт Наташи Королёвой и Тарзана поведет к победе коллектив «Борцы».

Кроме того, в проекте дебютируют новые участники: Илья Соболев («Парни»), Вячеслав Чепурченко («Актёры»), Ольга Картункова («Красно-белые»), Гурам Амарян («Друзья») и Тимур Родригез («Пауки Пустыни»).

Изменения коснулись и судейской коллегии. К постоянным членам жюри — Гарику Харламову, Филиппу Киркорову, Артемию Лебедеву и Олесе Иванченко — присоединился народный артист России Юрий Стоянов. Ведущим шоу, как и ранее, останется Азамат Мусагалиев.

Формат «Фестиваля» разделен на три этапа, после каждого из которых зрительское и судейское голосование будет исключать одну из команд. Оставшиеся коллективы сразятся в дуэлях за главный приз — 20 миллионов рублей, значительная часть которых будет направлена на благотворительность.

Участники уже поделились первыми впечатлениями. Иосиф Пригожин признался, что ему не хватает супруги Валерии в качестве напарницы, но он высоко оценил новые эксперименты создателя шоу Славы Дусмухаметова. Илья Соболев отметил, что проект позволил ему выйти из зоны комфорта, а Гурам Амарян с юмором добавил, что рассмешить Артемия Лебедева будет сложно, зато с Гариком Харламовым проблем не возникнет.

Фото: пресс-служба НТВ
Фото: пресс-служба НТВ
Фото: пресс-служба НТВ
Фото: пресс-служба НТВ
Фото: пресс-служба НТВ
Фото: пресс-служба НТВ
Фото: пресс-служба НТВ
Фото: пресс-служба НТВ
Фото: пресс-служба НТВ
Фото: пресс-служба НТВ
Фото: пресс-служба НТВ

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