В Рязани на улице Свободы ограничат движение из-за аварийного ремонта теплосетей

С 13:00 15 июля и до 23:00 19 июля в Рязани будет введено временное ограничение дорожного движения. Причиной стали работы по устранению аварии на участке тепловых сетей.

Ограничение коснется одной полосы движения в направлении улицы Ленина. Перекрыт будет отрезок дороги от перекрестка с улицей Садовой до пересечения с улицей Полонского. Зона проведения работ будет надежно огорожена, а водителей заранее предупредят с помощью специальных дорожных знаков.

Изменения также затронут схему движения общественного транспорта. Троллейбусы маршрутов № 3 и № 10, следующие от площади Ленина, на участке между остановками «Библиотека им. Горького» и «Мясокомбинат» поедут в объезд. В обоих направлениях они будут двигаться через улицы Ленина и Есенина, после чего вернутся на свои штатные маршруты.

Администрация города Рязани рекомендует водителям и пассажирам заранее планировать свои поездки, закладывать дополнительное время в дорогу и учитывать введенные ограничения.