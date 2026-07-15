В Рязанской области число субъектов МСП выросло до 42,5 тыс

Федеральная налоговая служба России обновила Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Согласно новым данным, в Рязанской области сейчас насчитывается 42,5 тысячи субъектов МСП. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Рязанской области.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество субъектов МСП в регионе выросло на 1046, или на 2,5%. Доля малого и среднего бизнеса от общего числа действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области составляет 80,2%.

Реестр формируется на основе сведений о доходах и среднесписочной численности сотрудников компаний и ИП за 2025 год, а также данных из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и других государственных источников.

В целом по России в реестре сейчас содержатся данные о 6,6 млн субъектов МСП — это на 222,5 тысячи (или на 3,5%) больше, чем было зафиксировано 10 июля 2025 года. Доля малого и среднего бизнеса от общего числа действующих юрлиц и ИП по стране достигла 81,8%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 81,1%, а в 2022–2024 годах держался на уровне 80,8%.

За первые шесть месяцев 2026 года к сведениям Единого реестра МСП поступило порядка 78,8 млн обращений.

Как уточнили в ведомстве, реестр обновляется ежемесячно, а ежегодно 10 июля проводится масштабная проверка включённых в него субъектов на соответствие требованиям законодательства — на основании налоговой отчётности за предыдущий год.

Использование реестра, отмечают в ФНС, помогает государству эффективнее поддерживать малый и средний бизнес, а компаниям и предпринимателям — выбирать надёжных контрагентов.