Фото: Большой театр кукол
Новости России

Скончался бывший директор Большого театра кукол Александр Калинин

Анастасия Мериакри
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14 июля после продолжительной болезни на 70-м году жизни ушел из жизни Александр Аркадьевич Калинин, многолетний руководитель петербургского Большого театра кукол (БТК). О смерти деятеля культуры 15 июля сообщила пресс-служба учреждения.

Александр Калинин пришел в театр в 1993 году, а с 2001 по 2021 год занимал пост директора. Именно под его руководством учреждение претерпело масштабные изменения. Переломным моментом стал 2006 год, когда Калинин пригласил на должность главного режиссера Руслана Кудашова. Этот шаг позволил кардинально сменить репертуарную политику: театр перестал быть исключительно детской площадкой и обрел собственную взрослую аудиторию, разделяющую его творческую философию.

Помимо творческих преобразований, Калинин известен как выдающийся хозяйственник. Благодаря его усилиям в театре был проведен капитальный ремонт и реставрация исторических помещений, а также установлено современное световое и звуковое оборудование. Он также стоял у истоков создания знаковых культурных событий, таких как фестивали «БТК-ФЕСТ: театр актуальных кукол» и «Маленький сложный человек».

Главный режиссер театра Руслан Кудашов отметил неоценимый вклад бывшего директора: «Именно благодаря Александру Аркадьевичу, его приглашению в театр, я оказался в БТК. Именно его поддержка помогла сформировать новый репертуар театра. Он всегда поддерживал каждый мой спектакль, что сделало БТК именно тем театром, каким он теперь является…»

Коллектив Большого театра кукол выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Александра Аркадьевича.

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