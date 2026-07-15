Массовый убийца Ильназ Галявиев женился на 18-летней журналистке в колонии «Черный дельфин»

Ильназ Галявиев, отбывающий пожизненное лишение свободы за массовое убийство в казанской гимназии, официально вступил в брак. По информации канала SHOT, церемония регистрации прошла в конце июня в исправительной колонии №6 в городе Соль-Илецк Оренбургской области «Чёрный дельфин».

Избранницей 25-летнего заключенного стала 18-летняя Диана, начинающая журналистка родом из Ростовской области, которая в настоящее время проживает в Москве. Знакомство пары произошло во время одного из судебных заседаний по делу Галявиева, после чего девушка приехала к нему на свидание, и они приняли решение пожениться.

Из-за особого режима содержания пожизненно осужденных супруги смогут видеться вживую не чаще одного раза в год.

Напомним, трагедия в гимназии №175 в Казани произошла 11 мая 2021 года. Тогда 19-летний Ильназ Галявиев, ранее обучавшийся в этом же учреждении, открыл стрельбу из охотничьего ружья. Жертвами нападения стали девять человек, включая семерых детей и двух педагогов, еще 24 человека получили ранения. Судебно-психиатрическая экспертиза признала стрелка полностью вменяемым, и в 2023 году суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.