Фото: администрация Рязани
Общество

Борис Ясинский поручил решить проблемы с дорогами и подтоплениями после приема граждан

Анастасия Мериакри
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Глава администрации Рязани Борис Ясинский провел личный прием жителей, в ходе которого были подняты острые вопросы, касающиеся благоустройства дворовых территорий и сферы жилищно-коммунального хозяйства. По итогам встреч мэр дал ряд поручений профильным службам.

Одна из жительниц пожаловалась на неудовлетворительное состояние дорожного полотна во 2-м проезде Осипенко. В ответ на это Борис Ясинский дал указание в кратчайшие сроки провести ямочный ремонт. Кроме того, он посоветовал жителям принять участие в программе поддержки местных инициатив, что в перспективе позволит провести капитальное обновление дорожного покрытия.

Еще один серьезный сигнал поступил от жительницы улицы Мервинской, которая сообщила о регулярном подтоплении дома. Глава города незамедлительно поручил направить на адрес комиссию из профильных специалистов. После детального обследования территории будут организованы работы по устранению причин затопления.

Также на приеме обсуждалась ситуация с придомовой территорией на улице Новосёлов. Заявительница обратила внимание на заросший бурьяном газон и наличие аварийного дерева, представляющего угрозу для жителей. Мэр поручил выяснить балансодержателя данного земельного участка и обязать ответственные службы провести санитарную опиловку и комплексную уборку территории.

Фото: администрация Рязани
Фото: администрация Рязани
Фото: администрация Рязани

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