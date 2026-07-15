Главный инженер Запорожской АЭС и его водитель погибли в результате атаки беспилотников ВСУ

Главный инженер Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александр Яковлев и водитель служебного автомобиля Дмитрий Филиппов погибли 15 июля в результате удара беспилотника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.

По его словам, атака была совершена утром по служебной Toyota Camry на границе промышленной площадки станции. Лихачев квалифицировал произошедшее как целенаправленный террористический акт.

Глава Росатома возложил ответственность за трагедию не только на киевские власти, но и на западные страны, заявив об их прямом поощрении подобных действий. Он подчеркнул, что за последние два с половиной месяца в результате обстрелов и атак на объекте погибли 13 человек, еще 48 получили ранения.

«Цена этого попустительства: и человеческие жизни — за последние два с половиной месяца были убиты 13 и ранены 48 человек, — и реальная угроза массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы», — отметил Алексей Лихачев.

В связи с произошедшим госкорпорация ожидает от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оперативной, конкретной и жесткой реакции на случившуюся трагедию.