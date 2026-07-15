Умер писатель и священнослужитель Михаил Ардов

В возрасте 88 лет ушел из жизни отец Михаил (Михаил Викторович Ардов) — известный русский писатель, публицист, мемуарист и клирик. О кончине священнослужителя в своем Telegram-канале сообщил филолог Николай Подосокорский.

Михаил Ардов, приходившийся единоутробным братом выдающемуся советскому актеру, народному артисту СССР Алексею Баталову, последние годы жизни провел в уединении. Начиная с 2020 года он находился под присмотром специалистов в частном пансионате для пожилых людей.

Путь служения: от РПЦ до альтернативного православия

Жизненный и духовный путь Михаила Ардова был тесно связан с религиозной жизнью советской и постсоветской России:

До 1993 года — служил священником Русской православной церкви (РПЦ), совершая служение в приходах Ярославской и Московской епархий.

— служил священником Русской православной церкви (РПЦ), совершая служение в приходах Ярославской и Московской епархий. После 1993 года — перешел в Российскую православную автономную церковь (РПАЦ).

— перешел в Российскую православную автономную церковь (РПАЦ). В РПАЦ — получил сан протопресвитера, являлся благочинным Московского благочиния, а также настоятелем столичного храма святых Царственных мучеников и Новомучеников и Исповедников Российских, расположенного на Головинском кладбище.

Помимо пастырской деятельности, Михаил Викторович завоевал широкое признание как талантливый литератор и хранитель культурной памяти. Его мемуары и повести открывали читателям уникальные подробности из жизни советской интеллигенции. Семья Ардовых владела знаменитой квартирой на Большой Ордынке в Москве, где гостили Анна Ахматова, Дмитрий Шостакович, Иосиф Бродский и многие другие деятели культуры.