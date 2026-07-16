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Общество

Приложение «ВКонтакте» исчезло из Google Play

Алексей Самохин
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Социальная сеть «ВКонтакте» больше недоступна для скачивания через магазин приложений Google Play. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

В компании уточнили, что уже установленные приложения продолжают работать в штатном режиме. Пользователи могут без ограничений пользоваться сервисами, а также получать push-уведомления о новых сообщениях на устройствах с Android.

Скачать приложение «ВКонтакте» и другие сервисы VK можно через альтернативные магазины приложений для Android. В их числе — RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие официальные площадки.

Обновления приложений также остаются доступными. Для установки новой версии достаточно подтвердить сервисное уведомление или открыть один из альтернативных магазинов приложений.

Ранее из Google Play исчез и российский мессенджер МАКС. Причины удаления приложений из каталога Google Play в VK не уточнили.

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