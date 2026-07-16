В Рязанской области лайка напала на семилетнего мальчика и откусила часть пальца

В рабочем поселке Сараи Рязанской области бездомная собака породы лайка напала на семилетнего ребенка. В результате мальчик лишился фаланги среднего пальца правой руки. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

Инцидент произошел вечером 8 июля на улице Ленина. По словам бабушки пострадавшего, ребенок вышел из автомобиля навстречу матери, когда на него неожиданно набросилась собака.

Мальчика экстренно доставили в больницу. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.

После случившегося животное удалось найти. Сейчас лайка находится под наблюдением специалистов государственной ветеринарной службы Сараевского района. Как сообщил руководитель районной ветеринарной станции Алексей Новиков, во время осмотра у собаки не выявили признаков особо опасных заболеваний. Специалисты продолжают наблюдение за животным.