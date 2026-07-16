Полиция сообщила подробности ДТП с перевернувшимся автомобилем на Московском шоссе

Пресс-служба УМВД Рязанской области сообщила подробности ДТП с переворотом автомобиля в Рязани.

16 июля, примерно в 03:15, в Рязани вблизи дома № 12 по Московскому шоссе, по предварительной информации 24-летний рязанец, управляя автомобилем «Мерседес Бенц» совершил столкновение с автомобилем «Лада Калина», под управлением 19-летнего местного жителя, с последующим опрокидыванием.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Мерседес Бенц» с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.