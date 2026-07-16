В центре Рязани и Горроще произошло аварийное отключение электричества

Утром 16 июля в Рязани произошло аварийное отключение электроэнергии. Как сообщили в АО «РГРЭС», причиной стало технологическое нарушение на электросетях.

С 09:20 без света остались потребители на улицах Ленина, Горького, Радищева, Свободы, Лево-Лыбедской, Маяковского, Фрунзе, Введенской, Николодворянской, Полонского и Садовой.

В это же время электроснабжение было нарушено еще в одном районе города. Под отключение попали дома на 2-й, 4-й и 6-й Линиях, улицах Ленинского Комсомола, Шевченко, Семена Середы, Типанова, Высоковольтной, Дзержинского, Татарской и Стройкова.

В «РГРЭС» сообщили, что аварийные бригады уже работают на месте. Специалисты локализуют поврежденные участки сети, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии.

По вопросам электроснабжения жители могут обратиться в диспетчерскую службу АО «РГРЭС» по телефону 55-01-12.