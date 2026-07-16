Один человек погиб, четверо пострадали при атаке БПЛА на Ярославскую область

В ночь на 16 июля Ярославская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
По его словам, во время первой волны атаки силы противовоздушной обороны уничтожили все 19 беспилотников.
В результате атаки погиб один мужчина. Еще четверо мужчин получили ранения. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Троим госпитализация не потребовалась, еще один остается на стационарном лечении.
Губернатор отметил, что подразделения Минобороны России, сотрудники Министерства региональной безопасности Ярославской области и силовых ведомств продолжают отражать атаку.
По словам Евраева, угроза новых ударов беспилотников сохраняется. Жителей региона призвали сохранять осторожность и дождаться официального сигнала «Отбой беспилотной опасности».