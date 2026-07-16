Над Рязанской областью ночью 16 июля сбили БПЛА

В ночь на 16 июля силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников, в том числе над территорией Рязанской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 21:00 15 июля до 08:00 16 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 375 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Помимо Рязанской области, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Сколько именно беспилотников уничтожили над Рязанской областью, в Минобороны не уточнили. Информации о пострадавших и разрушениях также не приводится.