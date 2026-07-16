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Политика

В подполье рассказали о целях ударов по Киеву 

Алексей Самохин
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Вечером 15 июля Киев подвергся массированной ракетной атаке. Всего по объектам в городе было выпущено десять баллистических ракет: восемь модифицированных ракет и два «Искандера-М». Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. 

По его словам, для отражения атаки украинская ПВО применила недавно поставленные ракеты PAC-3. Четырьмя зенитными ракетами были поражены четыре цели. Остальные шесть ракет — четыре модифицированные и два «Искандера-М» — достигли объектов в разных районах Киева. На местах ударов возникли крупные пожары.

Одной из целей стал склад в районе Позняки. После попадания на объекте начались повторные взрывы, что указывает на поражение находившегося внутри имущества и оборудования.

«Атака одновременно показала пределы киевской противоракетной обороны, — пишет Лебедев. —  Даже после получения новой партии PAC-3 система смогла отработать только по части целей. При этом на уничтожение каждой ракеты потребовалась отдельная дорогостоящая зенитная ракета, а большая часть баллистических целей всё равно прорвалась к объектам».

Одной из главных целей атаки стал Дарницкий бетонный завод, расположенный в восточной промышленной зоне города.

По объекту отработали сразу четырьмя ракетами: двумя модифицированными баллистическими и двумя «Искандерами-М». После попаданий на территории предприятия начался крупный пожар. 

«Применение четырёх баллистических ракет по одной промышленной площадке указывает на высокую ценность находившейся там цели и задачу гарантированно уничтожить объект, — отмечает подпольщик. —  Повторные взрывы и масштабный пожар позволяют говорить о поражении не только производственной инфраструктуры, но и имущества, размещённого на территории завода».

Еще две ракеты нанесли удар по точке, которая находится ближе к центру Киева, западнее Днепра. По какому объекту попали там, пока точно неизвестно. 

Материал по теме: Минобороны: российские войска ночью нанесли удар по военным объектам в Киеве и Одесской области

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